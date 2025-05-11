Британскую разведку MI6 впервые в истории возглавит женщина. Об этом сообщает The Sunday Times.
Нынешний глава разведки Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет работы. На прошлой неделе состоялись собеседования на эту должность, и в финальную тройку кандидатов вошли три женщины, две из них — офицеры MI6.
Основной претенденткой называют третью женщину — Барбару Вудворд, которая работала послом в Китае. Она никогда не была формально шпионкой.
The Sunday Times пишет, что ее кандидатура вызывает споры, так как утверждается, что она слишком симпатизирует Китаю и не имеет опыта работы в разведке.