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Звезда «Американского пирога» Наташа Лионн не смотрела ни одно из продолжений

Сегодня в 07:47
Фото: Conaco

Наташа Лионн рассказала, что не видела сиквелов «Американского пирога», несмотря на то, что снималась в двух из них.

В 1999 году актриса сыграла в «Американском пироге» язвительную старшеклассницу Джессику. После этого она вернулась к своей роли во второй и четвертой частях франшизы.

Сейчас Лионн рекламирует второй сезон своего последнего шоу «Покерфейс», в котором она снимается вместе с Джоном Чо. Он сыграл во всех четырех «Американских пирогах», именно его персонаж дал маме Стифлера (Дженнифер Кулидж) прозвище MILF (Mom I’d Like To Fuck).

Обсуждая воссоединение с Чо во втором сезоне «Покерфейса», Лионн призналась, что не помнит их предыдущую совместную работу. «Я думаю, что он, возможно, снимался в некоторых „Американских пирогах“. Честно признаюсь, я их не видела. Я видела первый на премьере. Я очень люблю Криса и Пола Вайца. Я говорю много гадостей об этом фильме, но в основном потому, что не понимаю ни старших классов, ни выпускных, ни пригородов.

Кажется, Джон снимался в этих фильмах. Потому что всякий раз, когда я вижу Джона в городе или где‑то еще, мы всегда говорим: „Американский пирог!“ А потом, когда он пришел на съемки „Покерфейса“, мы снова такие: „Американский пирог!“ Но, честно говоря, я скорее подыгрывала. Потому что мы уже больше десяти лет разыгрываем этот прикол, и мне пришлось просто его поддержать. Он ведь правда снимался в этих фильмах, да?»

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