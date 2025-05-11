Звезда «Американского пирога» Наташа Лионн не смотрела ни одно из продолжений

Кажется, Джон снимался в этих фильмах. Потому что всякий раз, когда я вижу Джона в городе или где‑то еще, мы всегда говорим: „Американский пирог!“ А потом, когда он пришел на съемки „Покерфейса“, мы снова такие: „Американский пирог!“ Но, честно говоря, я скорее подыгрывала. Потому что мы уже больше десяти лет разыгрываем этот прикол, и мне пришлось просто его поддержать. Он ведь правда снимался в этих фильмах, да?»