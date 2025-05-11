Сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» отменили после первого сезона

NBC приняла решение закрыть спин-офф сериала «Форс-мажоры» с подзаголовком «Лос-Анджелес» после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Телеканал возлагал большие надежды на проект от создателя оригинала Аарона Корша. Однако после премьеры зрительская аудитория спин-оффа так и осталась на низком уровне.
При этом Корш пытался сделать все, чтобы сериал набрал высокие просмотры. Он вернул в шоу популярных актеров оригинального сериала. Среди них Гэбриел Махт, Рик Хоффман и Дэвид Костабайл.
Шоу «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» рассказывало о персонаже Теда Блэка, бывшего федерального прокурора из Нью-Йорка, который стал юридическим представителем самых влиятельных клиентов Лос-Анджелеса.
Это был уже второй спин-офф «Форс-мажоров», который продлился один сезон. В 2019-м вышел «Пирсон», посвященный героине Джессике Пирсон, потерявшей лицензию на юридическую деятельность.