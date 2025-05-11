Шарлиз Терон назвала Уму Турман иконой экшна: «Она просто такая крутая»

С 2005 года Терон снялась во множестве экшн-картин, среди которых «Эон Флакс» и «Безумный Макс». По ее словам, она боялась сцен с Турман в «Старой гвардии-2»: «Она просто такая крутая». «С тех пор как я начала сниматься в боевиках, я все время думала: „С кем бы я хотела работать и снимать экшн?“ И это всегда была Ума Турман. Всегда».