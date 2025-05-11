Шарлиз Терон назвала Уму Турман иконой экшна: «Она просто такая крутая»

Шарлиз Терон назвала Уму Турман иконой экшна и заявила, что актриса должна была получить «Оскар» за фильм «Убить Билла».
«Мы знали друг друга как‑то вскользь, но я — ее огромная фанатка, наблюдала за ее работой и всегда хотела сделать что‑то совместное. Потому что, когда я пришла в мир экшна, она была для меня настоящим сенсеем», — сказала Терон.
Сейчас актриса отправилась в пресс-тур боевика «Старая гвардия-2». В нем она снялась с Чиветелем Эджофором и Умой Турман.
С 2005 года Терон снялась во множестве экшн-картин, среди которых «Эон Флакс» и «Безумный Макс». По ее словам, она боялась сцен с Турман в «Старой гвардии-2»: «Она просто такая крутая». «С тех пор как я начала сниматься в боевиках, я все время думала: „С кем бы я хотела работать и снимать экшн?“ И это всегда была Ума Турман. Всегда».
Оригинальную «Старую гвардию», вышедшую летом 2020 года, за первые четыре недели на Netflix посмотрели 72 млн зрителей. Лента стала экранизацией одноименного комикса.