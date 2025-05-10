Пытался зайти не в те двери: принц Гарри заблудился в Лондоне и попал на камеры видеонаблюдения

Принц Гарри попал в неловкую ситуацию во время поездки в Лондон. Герцог Сассекский несколько раз постучался к незнакомцам в поисках дома своего друга, передает The Sun.
Гарри пытался зайти как минимум в три разных дома, при этом два из них, по словам очевидцев, находились на совершенно противоположных концах дороги, длина которой составляет около полумили (800 метров). Принц попал на камеры системы видеонаблюдения в районе Фулем. На фото Гарри стоит без галстука, в синем костюме и держит у правого уха телефон.
В одном из случаев домработница и вовсе не узнала члена королевской семьи. «Мы были потрясены, когда увидели, что это он. Осознали только после того, как соседи начали обсуждать», — рассказывали местные жители. Они посчитали поведение Гарри странным и подозрительным.
Гарри приехал в Великобританию ради участия в судебном процессе. В апелляционном суде он пытался добиться, чтобы ему вернули государственную охрану, которой он лишился после отказа от королевских обязанностей в 2020 году. По словам принца, он не чувствует себя в безопасности в Великобритании и из‑за отсутствия полицейской защиты не может привезти своих детей на родину.
Однако Гарри проиграл апелляцию, и в государственной охране ему было отказано. Принц обвинил в провале королевскую семью. Несмотря на это, Гарри сообщил, что простил родственников и не прочь помириться с отцом.
Сейчас Гарри вместе с женой Меган Маркл живет в Калифорнии. Ему могла бы грозить высылка из США из‑за судебного разбирательства по поводу его иммиграционного статуса, но Дональд Трамп пообещал, что члена королевской семьи депортировать не будут.