Пытался зайти не в те двери: принц Гарри заблудился в Лондоне и попал на камеры видеонаблюдения

Гарри приехал в Великобританию ради участия в судебном процессе. В апелляционном суде он пытался добиться, чтобы ему вернули государственную охрану, которой он лишился после отказа от королевских обязанностей в 2020 году. По словам принца, он не чувствует себя в безопасности в Великобритании и из‑за отсутствия полицейской защиты не может привезти своих детей на родину.