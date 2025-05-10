Большой адронный коллайдер впервые превратил свинец в золото

В ходе исследования ядра свинца разгоняли до 99,999993% скорости света. Они почти сталкивались лоб в лоб, но в последний момент расходились. Начинались фотоядерные реакции, которые в редких случаях приводили к тому, что ядра свинца (с 82 протонами) теряли по три протона и превращались в золото (с 79 протонами). Процесс происходил со скоростью 89 тыс. превращений в секунду, однако образовавшиеся атомы быстро распадались.