Большой адронный коллайдер впервые превратил свинец в золото

Физики впервые смогли превратить свинец в золото на Большом адронном коллайдере — самом мощном в мире ускорителе элементарных частиц. Об этом сообщает Newsweek.
На протяжении веков идея превращения свинца в золото — хризопея — казалась недостижимой. Эти два металла имеют схожую плотность, но различаются на атомном уровне, а потому химическими методами не получится перевести один металл в другой. Однако при помощи ядерных реакций это возможно, доказали в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Основная цель их экспериментов — получение кварк-глюонной плазмы, агрегатного состояния вещества, при котором материя очень горячая и плотная. Считается, что такая плазма наполнила Вселенную после Большого взрыва.
В ходе исследования ядра свинца разгоняли до 99,999993% скорости света. Они почти сталкивались лоб в лоб, но в последний момент расходились. Начинались фотоядерные реакции, которые в редких случаях приводили к тому, что ядра свинца (с 82 протонами) теряли по три протона и превращались в золото (с 79 протонами). Процесс происходил со скоростью 89 тыс. превращений в секунду, однако образовавшиеся атомы быстро распадались.
Хотя ученые смогли подтвердить возможность превращения свинца в золото, использовать БАК для его производства не самая лучшая идея. В ходе экспериментов ученые получили ничтожно малую массу золота — в триллионы раз меньше, чем нужно для изготовления обручального кольца. Чтобы получить один грамм драгоценного металла, понадобились бы квадриллионы лет работы коллайдера.
Осенью 2024 года российских физиков отстранили от работы на Большом адронном коллайдере. Лаборатория официально прекратила сотрудничество с РФ. Около 90 ученых перешли из российских учреждений в иностранные, однако некоторые специалисты остались без работы.