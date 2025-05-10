Москвича заставили отказаться от дизайнерского ремонта в квартире после доноса соседа

Доносы на соседей — распространенная практика не только в России. В 2024 году в Германии осудили 18-летнего жителя городка Грефенхайнихен, которого прозвали «мастером доносов». За год молодой человек написал 4227 жалоб на соседей, чаще всего за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 140 тысяч евро. По данным СМИ, он донес на 8% жителей города, из-за чего столкнулся с оскорблениями и агрессией. Позже школьник опубликовал в школьном чате «запрещенные агрессивные материалы» о коронавирусе и призывы убивать тех, кто не привился. За это его приговорили к 100 часам общественных работ и штрафу в 1000 евро.