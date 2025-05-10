Москвича заставили отказаться от дизайнерского ремонта в квартире после доноса соседа

Житель дома в центре Москвы донес на соседа в Мосжилинспекцию после того, как тот сделал дизайнерский ремонт в своей квартире. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хозяин квартиры в доме № 27к1 на Тверской улице решил сделать ремонт в квартире. Он заделал окно, демонтировал перегородки, расширил дверной проем и санузел за счет кладовой и поменял газовую плиту на электрическую.
О несогласованной перепланировке в квартире узнал сосед и пожаловался в Мосжилинспекцию. Сотрудники ведомства дважды выезжали на квартиру, но дверь им не открыли. Тогда представители надзорного органа обратились в Тверской районный суд. Он удовлетворил иск, но ответчик не спешил исполнять его решение.
Мужчина впустил специалистов после того, как судебные приставы стали угрожать ему ограничением выезда за границу и санкциями на регистрационные действия с автомобилем. Инспекторы зашли в помещение, зафиксировали ошибки при ремонте и обязали хозяина вернуть все в первоначальный вид.
Доносы на соседей — распространенная практика не только в России. В 2024 году в Германии осудили 18-летнего жителя городка Грефенхайнихен, которого прозвали «мастером доносов». За год молодой человек написал 4227 жалоб на соседей, чаще всего за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 140 тысяч евро. По данным СМИ, он донес на 8% жителей города, из-за чего столкнулся с оскорблениями и агрессией. Позже школьник опубликовал в школьном чате «запрещенные агрессивные материалы» о коронавирусе и призывы убивать тех, кто не привился. За это его приговорили к 100 часам общественных работ и штрафу в 1000 евро.