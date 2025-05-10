Рианна заинтересовалась отелем в Калужской области из‑за поста Лены Перминовой

По словам Перминовой, тот же вопрос ей задали множество подписчиков из разных стран. Девушка раскрыла локацию ― это отель Pine River в Калужской области, в двух часах езды от Москвы. Модель отметила, что нашла это место без особых рекомендаций, просто выбрала и уехала туда на два дня.