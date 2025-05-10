Рианна заинтересовалась отелем в Калужской области из‑за поста Лены Перминовой

Модель Елена Перминова опубликовала в своем телеграм-канале скриншот переписки с Рианной. Поп-звезду заинтересовала недавняя поездка Перминовой с детьми на отдых.
Пару дней назад модель выложила у себя в инстаграме* фотографии поездки ― из экоотеля с бассейном, окруженного живописными лесами.
Рианна поинтересовалась у Перминовой в директе, где такое красивое место.
По словам Перминовой, тот же вопрос ей задали множество подписчиков из разных стран. Девушка раскрыла локацию ― это отель Pine River в Калужской области, в двух часах езды от Москвы. Модель отметила, что нашла это место без особых рекомендаций, просто выбрала и уехала туда на два дня.
В инстаграме* самого отеля отреагировали на интерес со стороны обладательницы «Грэмми», заявив, что «ситуация просто шок», и они собой гордятся.
Комментаторы удивились не только интересу Рианны к отелю под Калугой, но и тому, что предыдущее сообщение от звезды мировых чартов Перминова оставила без ответа. 25 марта 2022 года Рианна интересовалась у модели, все ли хорошо у нее и ее семьи.
Лена Перминова начала модельную карьеру в начале 2000-х, появляясь на показах и в кампаниях таких брендов, как Valentino, Chanel и Dior. Российская модель была официальным лицом Prada и Miu Miu. Помимо моды, Перминова занимается благотворительностью.
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