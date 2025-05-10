Умерла старейшая сотрудница Первого канала, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Заслуженному деятелю искусств РСФСР было 99 лет, сообщает Первый канал.
Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Окончила ГИТИС. На телевидение пришла в 1961 году. Начала карьеру с должности ассистента режиссера в Новосибирской студии, в том же году переехала в Москву и устроилась в Молодежную редакцию Центрального телевидения.
В 1974 году попала на работу в Главную редакцию информации ЦТ (она занималась созданием программы «Время»). Через три года перешла на должность главного режиссера редакции.
Кислова руководила съемками главных событий страны: Олимпиады 1980 года, первого телемоста между СССР и США, парадов на Красной площади. Работала с Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным. В 1985 году режиссер стала лауреатом Государственной премии СССР. В 2006 году покинула пост главного режиссера и продолжала трудиться режиссером-консультантом.