Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Окончила ГИТИС. На телевидение пришла в 1961 году. Начала карьеру с должности ассистента режиссера в Новосибирской студии, в том же году переехала в Москву и устроилась в Молодежную редакцию Центрального телевидения.