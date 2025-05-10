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Умерла Калерия Кислова — режиссер программы «Время» и первого телемоста между СССР и США

Сегодня в 13:15
Фото: Константин Петров/ТАСС

Умерла старейшая сотрудница Первого канала, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Заслуженному деятелю искусств РСФСР было 99 лет, сообщает Первый канал.

Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Окончила ГИТИС. На телевидение пришла в 1961 году. Начала карьеру с должности ассистента режиссера в Новосибирской студии, в том же году переехала в Москву и устроилась в Молодежную редакцию Центрального телевидения.

В 1974 году попала на работу в Главную редакцию информации ЦТ (она занималась созданием программы «Время»). Через три года перешла на должность главного режиссера редакции.

Кислова руководила съемками главных событий страны: Олимпиады 1980 года, первого телемоста между СССР и США, парадов на Красной площади. Работала с Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным. В 1985 году режиссер стала лауреатом Государственной премии СССР. В 2006 году покинула пост главного режиссера и продолжала трудиться режиссером-консультантом.

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