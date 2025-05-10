«Третий лишний» получит продолжение в виде мультсериала

Комедия «Третий лишний» получит продолжение. Стриминговый сервис Peacock анонсировал мультсериал о говорящем медвежонке Теде, сообщает Variety.
Подробности сюжета не разглашаются. Известно лишь, что события в сериале будут происходить после оригинального фильма 2012 года и сиквела 2015-го.
Создатель проекта Сет МакФарлейн вновь озвучит главного героя и выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу. К своим ролям вернутся Марк Уолберг (Джон), Аманда Сайфрид (Сэм) и Джессика Барт (Тэми-Линн). К актерскому составу присоединятся Кайл Муни, который озвучит нового персонажа по имени Аполло, и Лиз Ричман, голос Рут. Точная дата релиза неизвестна.
Первый фильм «Третий лишний» о дружбе Джона Беннетта (Марк Уолберг) и плюшевого медведя Теда вышел в 2012 году и собрал около 550 млн долларов при бюджете в 65 млн. Сиквел 2015 года заработал более 215 млн долларов в прокате.
В 2024 году на сервисе Peacock вышел сериал «Третий лишний», основные события которого происходят в 1990-х годах. В январе 2025 года закончились съемки второго сезона проекта.