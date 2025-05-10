Сиквел «Годзиллы и Конга» обзавелся первым тизером и датой премьеры

Warner Bros. объявила о начале производства сиквела «Годзиллы и Конга». Блокбастер получил подзаголовок «Супернова» и официальную дату премьеры ― 26 марта 2027 года. Одновременно студия выпустила первый тизер картины.
«Годзила и Конг: Супернова» станет шестым фильмом франшизы и продолжением «Новой Империи», вышедшей в 2024 году.
Режиссером выступит Грант Спьютор («Дитя робота»), сценарий написали Дэвид Каллахэм и Майкл Ллойд Грин. В фильме сыграют Кейтлин Девер, Дэн Стивенс, Джек О’Коннелл, Мэттью Модайн, Делрой Линдо, Алисия Дебнем-Кэри и Сэм Нилл.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что в фильме появится множество новых персонажей-людей, а Годзилла и Конг сразятся с силой, угрожающей уничтожить мир.
Предыдущая часть франшизы ― «Годзилла и Конг: Новая Империя» ― вышла в марте 2024 года и собрала в мировом прокате 570 млн долларов при бюджете в 135 млн. Несмотря на кассовый успех, кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий не нашел причин смотреть этот блокбастер, сочтя, что режиссер Адам Уингард полностью убил развлекательный потенциал фильма.