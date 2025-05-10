Майки Мэдисон сыграет с Кирстен Данст в триллере о русалках и торговле экзотическими животными

Обладательница премии «Оскар» Майки Мэдисон («Анора») и звезда трилогии о Человеке-пауке Кирстен Данст получили главные роли в триллере «Рептилия». Об этом сообщает Variety.
В центре сюжета — стоматолог (Данст), которая встречает русалку (Мэдисон) и оказывается в подводном мире Флориды, где ведется нелегальная торговля волшебными существами. Режиссером ленты стал Алехандро Ландес Эчаваррия из Колумбии, который в 2019 году снял драму о заложниках «Обезьяны». Сценарий «Рептилии» написали Ландес Эчаваррия и Дюк Мерриман. Ожидается, что съемки фильма начнутся осенью 2025 года.
Производством проекта займутся Imperative Entertainment, Pastel и AF Films, а международные продажи стартуют на Каннском кинорынке при поддержке компании Charades.
Для Майки Мэдисон «Рептилия» — первый проект после победы на «Оскаре» в марте. До звездной роли в «Аноре» актриса снималась в «Крике-5» и фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Инсайдер Джордан Руими рассказал, что ранее Мэдисон предложили сняться в новом фильме франшизы «Обитель зла» режиссера Зака Креггера. Приняла ли актриса предложение, пока неизвестно. В апреле Мэдисон отказалась от роли в новом фильме «Звездные войны» от режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви. Главную роль в фильме исполнит Райан Гослинг.
Кирстен Данст известна по фильмам «Человек-паук», «Интервью с вампиром», «Джуманджи», «Меланхолия», «Власть пса». В мае актриса заканчивает съемки в картине «Система развлечений вышла из строя», где ее партнером стал Киану Ривз.