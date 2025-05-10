Майки Мэдисон сыграет с Кирстен Данст в триллере о русалках и торговле экзотическими животными

Для Майки Мэдисон «Рептилия» — первый проект после победы на «Оскаре» в марте. До звездной роли в «Аноре» актриса снималась в «Крике-5» и фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Инсайдер Джордан Руими рассказал, что ранее Мэдисон предложили сняться в новом фильме франшизы «Обитель зла» режиссера Зака Креггера. Приняла ли актриса предложение, пока неизвестно. В апреле Мэдисон отказалась от роли в новом фильме «Звездные войны» от режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви. Главную роль в фильме исполнит Райан Гослинг.