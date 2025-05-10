Книгу о поп-музыке Казахстана сняли с продажи ― один из композиторов счел, что о нем мало написали

Еще в декабре 2024 года дочь Шакеева Мера Кокен писала в инстаграме*, что вклад ее отца в музыкальную культуру страны намеренно замалчивается, а его имя в книге упоминается лишь вскользь. Ситуацию она охарактеризовала как «стирание имени человека из истории».