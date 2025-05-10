Книгу о поп-музыке Казахстана сняли с продажи ― один из композиторов счел, что о нем мало написали

В Казахстане сняли с продажи книгу «Популярная музыка независимого Казахстана. 91―23». Об этом сообщает Kursiv.
Официальной причиной стал иск о нарушении авторских прав, но, как отмечают журналисты, все дело в объеме информации, посвященной композитору Еркешу Шакееву. Его родственники (и, вероятно, он сам) считают, что в книге автору песен A’Studio и Аниты Цой уделяется недостаточно внимания.
Еще в декабре 2024 года дочь Шакеева Мера Кокен писала в инстаграме*, что вклад ее отца в музыкальную культуру страны намеренно замалчивается, а его имя в книге упоминается лишь вскользь. Ситуацию она охарактеризовала как «стирание имени человека из истории».
Спустя некоторое время в суд обратился и сам композитор. Он потребовал пресечь нарушения личных имущественных и неимущественных прав. Подробности иска не приводятся. Ответчиками выступают Общественный фонд имени Батырхана Шукенова (издатель книги) и ТОО «Меломан Home Video» (распространитель).
По информации источников Kursiv, заявители также хотят получить компенсацию в миллионы тенге (1 млн тенге ― 160 тыс. рублей по нынешнему курсу).
Журналисты изучили экземпляр «Популярной музыки независимого Казахстана. 91―23», который они купили еще до приостановки продаж. В книге есть отдельная статья, посвященная Шакееву, а его имя упоминается и в других материалах ― в контексте сотрудничества с исполнителями и влияния на развитие музыкальной сцены.
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