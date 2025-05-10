Солистка Sugababes сказала, что экс-партнер ее бил и запрещал носить красную помаду

Кроме того, в суде выяснилось, что бывший бойфренд не только поднимал на нее руку, но и распоряжался ее деньгами, читал письма, следил за тем, что она ест. Помимо этого, мужчина запрещал пользоваться певице красной помадой, говоря, что с ней она выглядит «как проститутка» и разрешал ходить в душ и спортзал только в определенное время.