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Солистка Sugababes сказала, что экс-партнер ее бил и запрещал носить красную помаду

Сегодня в 10:20
Фото: Tristan Fewings/Getty Images

Солистка поп-трио из Лондона Sugababes Киша Бьюкенен подала в суд на экс-партнера, футболиста Тайво Лео Атьено — она обвинила его в избиении. Об обстоятельствах дела сообщает Daily Mail.

40-летняя Кейша Бьюкенен и 39-летний Тайво Лео Атьено, выступавший за сборную Кении и футбольный клуб «Лутон Таун», начали встречаться в 2011 году. По словам истицы, в промежутке между 2015 и 2018 годами ответчик избил ее три раза: дважды в спальне и один раз в гостиной. Бьюкенен сообщила, что в результате одного из нападений испытала острую боль в пояснице, после которого певице пришлось пройти курс физиотерапии.

Кроме того, в суде выяснилось, что бывший бойфренд не только поднимал на нее руку, но и распоряжался ее деньгами, читал письма, следил за тем, что она ест. Помимо этого, мужчина запрещал пользоваться певице красной помадой, говоря, что с ней она выглядит «как проститутка» и разрешал ходить в душ и спортзал только в определенное время.

После расставания футболист еще три года преследовал певицу и присылал ей электронные письма, несмотря на запрет суда. Сам Атьено не признал вину. Пока идет суд, он находится под стражей. Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подопечный не избивал певицу и никогда не нарушал постановление суда. Прокурор выступил против освобождения ответчика под залог.

Дело продолжат рассматривать в Королевском суде Харроу 5 июня.

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