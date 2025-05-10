В сеть слили 10-минутный тизер «Кунг Фьюри-2» со Шварценеггером, Хассельхоффом и лавиной безумия

В интернете появился 10-минутный тизер-сизлСизл ― ролик, состоящий из кадров какого‑либо фильма, обычно из наиболее зрелищных его сцен. Такие ролики, как правило, делают, чтобы впечатлить инвесторов, студии или жюри кинофестивалей. Но иногда их сливают или выкладывают, чтобы разогреть фанатов. полнометражного продолжения «Кунг Фьюри» ― культового короткометражного боевика 2015 года. Видео выложено на неизвестный ютуб-канал, созданный перед релизом тизера. По всей видимости, это утечка, хотя некоторые предполагают, что выпуск ролика ― продуманная тактическая акция, призванная возродить интерес к проекту, как это в свое время случилось с тестовым роликом «Дэдпула».
В сизле, который охватывает значительную часть фильма, присутствуют многочисленные спойлеры, включая неожиданные сюжетные повороты. В центре сюжета оказывается популярнейшая рок-группа, которая одновременно считается величайшей в мире командой по борьбе с преступностью, ― «Громовые Копы» («Thunder Cops»). В эту команду входит главный герой, офицер полиции Майами Кунг Фьюри. Вместе с напарниками ― воительницей Барбарианной, динозавром Диномитом, Трицеракопом и Хакерменом ― он будет сражаться с Гитлером, который обрушил армию тьмы на Майами.
К главной роли возвращается Дэвид Сандберг, режиссер проекта. Майкл Фассбендер играет ковбоя Кольта Магнума, которого назначают новым партнером Кунг Фьюри. Арнольд Шварценеггер появляется в роли президента Соединенных штатов, а Дэвид Хассельхофф ― в амплуа супергероя ХОФФ 9000, способного превращаться в спорткар (это отсылка к сериалу «Рыцарь дорог», где напарником героя Хассельхоффа была машина с искусственным интеллектом КИТТ).
Как обратили внимание на Reddit, в десятиминутном тизере играют треки из альбома «Trilogy» французского синтвейв-проекта Carpenter Brut, а также саундтрек к фильму «Трон: Наследие» от Daft Punk.
Оригинальный «Кунг Фьюри» — короткометражка Дэвида Сандберга, стилизованная под боевики 80-х о полицейских и о боевых искусствах. Фильм, насыщенный визуальными эффектами, гипертрофирует черты блокбастеров эпохи VHS, доводя до их до абсурда. Деньги на его производство собирали через Kickstarter. Короткометражка собрала более 40 млн просмотров на ютубе, поучаствовала в секции «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля и стала культовой для гик-сообщества.
Съемки полнометражного сиквела «Кунг Фьюри» завершились уже более пяти лет назад ― они прошли с 29 июля по 25 сентября 2019 года. Однако из‑за юридических разбирательств между инвесторами постпродакшн картины остановили в 2020 году. Проблемы возникли из‑за действий китайской компании Creasun, которая получила контрольный пакет в «Кунг Фьюри-2» еще до начала основных съемок. Другие инвесторы обвинили Creasun в невыполнении финансовых обязательств. По их словам, компания должна была внести деньги на обширную работу по визуальным эффектам, но оговоренная сумма так и не была полностью перечислена.
В результате постпродакшн надолго застрял, а команда фильма и инвесторы завязли в бесконечных юридических склоках. Тем не менее в апреле 2024 года работа над фильмом все же была завершена ― на данный момент он полностью готов. В сентябре того же года один из продюсеров картины Алекс Лебобвичи выразил надежду на скорое разрешение ситуации. Однако один из источников World of Reel тогда заявил, что юридическая битва далека от завершения.