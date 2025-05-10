В сеть слили 10-минутный тизер «Кунг Фьюри-2» со Шварценеггером, Хассельхоффом и лавиной безумия

В интернете появился 10-минутный тизер-сизлСизл ― ролик, состоящий из кадров какого‑либо фильма, обычно из наиболее зрелищных его сцен. Такие ролики, как правило, делают, чтобы впечатлить инвесторов, студии или жюри кинофестивалей. Но иногда их сливают или выкладывают, чтобы разогреть фанатов. полнометражного продолжения «Кунг Фьюри» ― культового короткометражного боевика 2015 года. Видео выложено на неизвестный ютуб-канал, созданный перед релизом тизера. По всей видимости, это утечка, хотя некоторые предполагают, что выпуск ролика ― продуманная тактическая акция, призванная возродить интерес к проекту, как это в свое время случилось с тестовым роликом «Дэдпула».