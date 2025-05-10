Второй сезон «Миротворца» обзавелся тизер-трейлером и датой выхода

На ютуб-канале Max появился дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Продолжение супергеройского проекта стартует на стриминге 21 августа и будет состоять из восьми эпизодов.
Сюжет вновь сосредоточится на супергерое Кристофере Смите по прозвищу Миротворец. Он продолжает бороться за мир любой ценой, даже если для его достижения нужно применить насилие. Параллельно герой пытается разобраться в собственном прошлом и примирить его с новой целью в жизни.
«Миротворец» создан одним из глав DC Studios Джеймсом Ганном. Действие второго сезона разворачивается в перезапущенной киновселенной DC, которая официально стартовала с анимационного сериала Ганна «Монстры-коммандос» и продолжится его блокбастером «Супермен», который выйдет 11 июля.
Вместе с Синой к своим ролям вернутся Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Стив Эйджи и Роберт Патрик. К ним присоединятся Фрэнк Грилло, Дэвид Денман, Сол Родригес и Тим Медоус.
Первый сезон «Миротворца» вышел в 2022 году на стриминге Max (тогда еще HBO Max) и был спин-оффом фильма Ганна «Отряд самоубийц» (2021). Съемки второго сезона стартовали в апреле 2024-го.