Второй сезон «Миротворца» обзавелся тизер-трейлером и датой выхода

Сюжет вновь сосредоточится на супергерое Кристофере Смите по прозвищу Миротворец. Он продолжает бороться за мир любой ценой, даже если для его достижения нужно применить насилие. Параллельно герой пытается разобраться в собственном прошлом и примирить его с новой целью в жизни.