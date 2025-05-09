Новосибирский концерт «Ленинграда» требуют отменить защитники морали

В Новосибирске координационный совет по защите общественной морали требует отменить концерты группы «Ленинград». Об этом сообщает «Атлас.Инфо» со ссылкой на письмо активистов в адрес губернатору и мэру.
Три выступления «Лениграда» запланированы в Новосибирске на 29, 30 и 31 мая. Они должны состояться на стадионе «Сибирь-Арена».
По мнению новосибирских защитников морали, группа «Ленинград» нарушает этические нормы ― использует в творчестве мат, популяризирует алкоголь и табак, а также антисоциальные модели поведения. Такой контент, считают активисты, противоречит традиционным ценностям.
Общественная группа призвала власти региона отменить концерты «Ленинграда», чтобы сохранить культурный облик города и защитить молодежь от деструктивного влияния. Официальные ответы от новосибирских чиновников пока не поступали.