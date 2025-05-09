Билеты на европейский тур Bad Bunny раскупают с рекордной скоростью

В других странах Европы, по информации De Último Minuto, билеты раскупили всего за несколько минут после старта продаж. В Польше поклонникам хватило 24 минуты, в Германии — 30 минут, в Бельгии — 35 минут, в Швеции — 45 минут. Во Франции виртуальная очередь на билеты составляет 500 ты. человек.