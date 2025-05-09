Билеты на европейский тур Bad Bunny раскупают с рекордной скоростью

Bad Bunny устанавливает рекорды со своим европейским туром 2026 года Debí Tirar Más Fotos. Об этом сообщает издание El Mundo.
В Мадриде из‑за колоссального спроса на билеты рэперу пришлось увеличить число концертов до десяти концертов подряд, они пройдут с 30 мая по 15 июня на стадионе Metropolitano. В очередях за билетами находились более 300 тыс. человек.
В Барселоне пуэрториканский артист даст два стадионных концерта ― 22 и 23 мая, и число выступлений может быть увеличено. На каждый из испанских концертов Bad Bunny придут 50 тыс. ― 55 тыс. человек.
В других странах Европы, по информации De Último Minuto, билеты раскупили всего за несколько минут после старта продаж. В Польше поклонникам хватило 24 минуты, в Германии — 30 минут, в Бельгии — 35 минут, в Швеции — 45 минут. Во Франции виртуальная очередь на билеты составляет 500 ты. человек.
Как отмечает 20minutos, 8 мая из‑за большого спроса фактически перестали работать платформы Ticketmaster и Live Nation. Сбои начались за 15 минут до начала продаж, пользователи не могли зайти на сайт как с компьютеров, так и с мобильных устройств.