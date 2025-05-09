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Концерт Metallica вызвал небольшое землетрясение

Сегодня в 16:11
Фото: Jeremychanphotography/Getty Images

Выступление рок-группы Metallica на стадионе «Лейн» в городе Блэксберг, штат Вирджиния, вызвал сейсмическую активность. Об этом сообщает New York Post.

На концерте присутствовали 60 тыс. человек. Колебания грунта зарегистрировала сейсмическая обсерватория Политехнического университета Вирджинии, при котором находится стадион.

Пик активности пришелся на исполнение культовой «Enter Sandman»: уже 25 лет под эту песню на стадион выходит местная футбольная команда Hokies.

Видео: @virginia.tech

Директор обсерватории подтвердил, что их сейсмограф, расположенный в 1,6 километра от стадиона, четко зафиксировал движение грунта, вызванное восторженной публикой. При этом сейсмическая активность не представляла опасности и была слишком незначительной, чтобы отразиться на шкале Рихтера.

Магнитуда у нее ниже 1,0 ― слишком маленькая, чтобы почувствовать колебания даже в километре от стадиона. Тем не менее феномен уже прозвали в интернете Metallica Quake («землетрясение Metallica»).

Искусственные землетрясения под силу вызвать не только фанатам Metallica. Несколько раз это удавалось поклонникам Трэвиса Скотта и Тейлор Свифт. Выступление последней в Сиэтле в 2023 году привело к сейсмической активности магнитудой 2,3.

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