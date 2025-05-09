Концерт Metallica вызвал небольшое землетрясение

Выступление рок-группы Metallica на стадионе «Лейн» в городе Блэксберг, штат Вирджиния, вызвал сейсмическую активность. Об этом сообщает New York Post.
На концерте присутствовали 60 тыс. человек. Колебания грунта зарегистрировала сейсмическая обсерватория Политехнического университета Вирджинии, при котором находится стадион.
Пик активности пришелся на исполнение культовой «Enter Sandman»: уже 25 лет под эту песню на стадион выходит местная футбольная команда Hokies.
Директор обсерватории подтвердил, что их сейсмограф, расположенный в 1,6 километра от стадиона, четко зафиксировал движение грунта, вызванное восторженной публикой. При этом сейсмическая активность не представляла опасности и была слишком незначительной, чтобы отразиться на шкале Рихтера.
Магнитуда у нее ниже 1,0 ― слишком маленькая, чтобы почувствовать колебания даже в километре от стадиона. Тем не менее феномен уже прозвали в интернете Metallica Quake («землетрясение Metallica»).