В Швейцарии судят пенсионерку, которая кормила соседского кота. Питомец перестал приходить к хозяйке

Согласно судебным материалам, пенсионерка в течение десяти месяцев кормила кота Лео, который жил в том же доме, и впускала его в свою квартиру. Она продолжала это делать, даже когда законная хозяйка питомца в письменной форме потребовала перестать кормить животное.