В Италии закрыли дело об изнасиловании против обладателя «Оскара» Пола Хаггиса

«Ложное обвинение — это ужасная вещь. Это было очень тяжело для моей семьи и, наверное, для меня самого. Я чувствовал себя очень плохо из‑за того, через что им пришлось пройти. Сейчас я действительно испытываю чувство благодарности», ― сказал Хаггис.