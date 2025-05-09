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В Италии закрыли дело об изнасиловании против обладателя «Оскара» Пола Хаггиса

Сегодня в 13:41
Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Итальянский суд отклонил обвинения в сексуализированном насилии против режиссера и сценариста Пола Хаггиса. Дело в отношении него закрыто, сообщает Би-би-си.

Хаггиса арестовали в июне 2022 года в итальянском городе Бриндизи, после того как британка, приехавшая с ним на кинофестиваль, обвинила его в изнасиловании. Сперва режиссера поместили под домашний арест, но уже через 16 дней отпустили. Суд тогда не нашел оснований для продолжения расследования.

«Ложное обвинение — это ужасная вещь. Это было очень тяжело для моей семьи и, наверное, для меня самого. Я чувствовал себя очень плохо из‑за того, через что им пришлось пройти. Сейчас я действительно испытываю чувство благодарности», ― сказал Хаггис.

По словам его адвокатов, судья пришел к выводу, что никаких сексуализированных действий без согласия не было.

Хаггис известен как сценарист и режиссер фильма «Столкновение» (2004), получившего премию «Оскар», а также как соавтор сценариев к фильмам о Джеймсе Бонде «Казино „Рояль“» и «Квант милосердия».

В 2022 году суд присяжных в США признал Хаггиса виновным в изнасиловании публицистки Хэли Брист. Постановщика обязали выплатить 10 млн долларов, но, поскольку это был гражданский процесс, тюремный срок ему не грозил. Брист подала иск еще в 2017 году, заявив, что Хаггис заставил ее заняться с ним оральным сексом в его квартире после премьерного показа фильма в 2013 году.

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