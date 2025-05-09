В США уволят 1000 трансгендерных военных

По словам представителя Министерства обороны, который говорил на условиях анонимности, в период с 2015 по 2024 год общие расходы на психотерапию, гормональную терапию и операции по смене пола и не только для военнослужащих составили около 52 млн долларов. Ранее в Пентагоне утверждали, что некоторым из армейцев эти процедуры необходимы для воинской службы. Теперь же ведомство лишь допускает некоторые исключения.