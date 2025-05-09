В США уволят 1000 трансгендерных военных

Пентагон приступил к увольнению из армии до 1000 военнослужащих, открыто заявляющих о своей трансгендерности. Остальным предоставлено 30 дней на самоидентификацию, сообщает Associated Press.
«Больше никаких местоимений. Больше никаких парней в платьях. Мы покончили с этим дерьмом», — заявил министр обороны США Пит Хегсет, бывший телеведущий Fox News.
6 мая Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа ввести запрет на воинскую службу трансгендеров. После этого Пентагон начал проверку медицинских карт. Точно определить количество трансгендерных военнослужащих сложно, поэтому чиновники ищут тех, у кого указана гендерная дисфория, наблюдаются ее симптомы или кто проходит лечение.
1000 человек уволят со службы, а стать военнослужащим с этим диагнозом запрещается. По данным Пентагона, к концу 2024 года в армии, нацгвардии и резерве числились 4240 человек с гендерной дисфорией. Их может быть и больше, отметили в министерстве.
По словам представителя Министерства обороны, который говорил на условиях анонимности, в период с 2015 по 2024 год общие расходы на психотерапию, гормональную терапию и операции по смене пола и не только для военнослужащих составили около 52 млн долларов. Ранее в Пентагоне утверждали, что некоторым из армейцев эти процедуры необходимы для воинской службы. Теперь же ведомство лишь допускает некоторые исключения.
Общая численность Вооруженных сил США составляет 2,1 млн человек.