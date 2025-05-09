Нашлись виновные в срубе многовекового «дерева Робин Гуда» в Англии

Грэм и Карратерс вину не признали. По их словам, во время вырубки они находились у себя дома в графстве Камбрия. Однако местонахождение их телефонов и автомобиля указывает, что в ту ночь они были на месте преступления. На телефонах обоих нашлись снимки со срубленным платаном и видео, как дерево падает. Присяжные предположили, что мужчины намеренно выбрали для рубки время шторма, чтобы при сильном ветре было легче повалить большое дерево.