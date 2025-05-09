Нашлись виновные в срубе многовекового «дерева Робин Гуда» в Англии

Присяжные признали двух приятелей виновными в срубе многовекового платана в Великобритании, известного как «дерево Робин Гуда», сообщает The Guardian. Виновных искали почти два года.
Дерево рядом с Валом Адриана времен Римской империи срубили 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Карратерс. Это случилось 28 сентября 2023 года, когда бушевал шторм «Агнес». Им показалось это смешным, а после, когда новость попала в газеты, они якобы упивались оглаской, считая себя «важными, смешными и умными». Присяжным потребовалось пять часов, чтобы прийти к единогласному вердикту.
Джастис Ламберт вынесет окончательный приговор 15 июля. Обвиняемые остались под стражей, им грозит длительный срок в тюрьме.
Грэм и Карратерс вину не признали. По их словам, во время вырубки они находились у себя дома в графстве Камбрия. Однако местонахождение их телефонов и автомобиля указывает, что в ту ночь они были на месте преступления. На телефонах обоих нашлись снимки со срубленным платаном и видео, как дерево падает. Присяжные предположили, что мужчины намеренно выбрали для рубки время шторма, чтобы при сильном ветре было легче повалить большое дерево.
При этом Грэм, владеющий бизнесом, связанным с земляными работами, свалил вину на своего сообщника Карратерса: якобы тот взял его телефон и машину, пока он спал после приема снотворного в своем фургоне. Карратерс, работающий механиком, заявил, что вообще не был возле платана. Его адвокат утверждал, что у обвиняемого не было никакого смысла «шататься по национальному парку» и рубить дерево через пять дней после того, как его жена выписалась из больницы с новорожденным.
Платан возвышался возле исторического Вала Адриана, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение построили около 1900 лет назад для охраны самой дальней северо-западной границы Римской империи. Платан, выросший у него пару веков назад, десятилетиями был излюбленным местом отдыха местных жителей, а после выхода в 1991 году блокбастера «Робин Гуд — принц воров» с Кевином Костнером обрел всемирную известность (и тогда же получил свое прозвище). Дерево стало визитной карточкой графства Нортумберленд — к нему приезжали туристы, его изображение печатали на открытках.
Лесной фонд Великобритании призвал правительство внести важные деревья в список охраняемых наравне с историческими зданиями. Всего активисты насчитали несколько тысяч таких деревьев по всей стране.