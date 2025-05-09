Сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома, предъявили обвинения

Мужчину, который въехал на машине в ворота дома Дженнифер Энистон, обвинили в преследовании и вандализме. Об этом сообщает Би-би-си.
Джимми Уэйн Карвайл из города Нью-Олбани, штат Миссисипи, обвиняется в том, что с марта 2023 года он неоднократно отправлял звезде сериала «Друзья» нежелательные сообщения в соцсетях, в том числе голосовые, и письма по электронной почте.
По версии обвинения, 48-летний Карвайл днем 5 мая протаранил серым Chrysler PT Cruiser главные ворота дома Энистон в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. В результате были нанесены серьезные повреждения, актриса в этот момент находилась дома.
Охранник остановил Карвайла на подъездной дорожке к дому актрисы. Позже на место прибыли полицейские, которые арестовали его.
Сталкеру вменяют отягчающее обстоятельство ― угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Если мужчину признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы. Карвайл должен предстать перед судом 15 мая.
Окружной прокурор Натан Хочман заявил: «Преследование — это преступление, которое может быстро перерасти из домогательств в опасные и насильственные действия. Моя прокуратура намерена жестко преследовать по закону тех, кто терроризирует и запугивает других людей».
Это не первый случай, когда Энистон сталкивается с преследованием. В 2010 году она добилась судебного запрета на приближение к ней и ее имуществу для мужчины, который думал, что состоит с актрисой в отношениях.