В России полноценно заработал реестр повесток

В России в полноценном режиме начал работу Единый реестр воинского учета. На сайте «Реестрповесток.рф» пропало указание о тестовом режиме, обратили внимание в соцсетях.
С сентября 2024 года реестр повесток тестировался в Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл.
С 1 ноября 2024-го повестка, размещенная в реестре, считается врученной через семь дней после появления на сайте. За неявку в военкомат грозит запрет на выезд из РФ, ограничения на вождение и регистрацию транспорта, оформление недвижимости, получение кредитов и статус ИП или самозанятого. Таким образом, военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше.
На «Реестрповесток.рф» указано, что для доступа к порталу нужны российские браузеры и специальное приложение.
Осенью прошлого года заявлялось, что уведомления обо всех новых записях в реестре воинского учета будут приходить через портал «Госуслуги». Там военнообязанным будут сообщать о постановке на учет и снятии с него, направлении повестки и ограничительных мерах, связанных с ее отправкой.