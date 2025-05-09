В России полноценно заработал реестр повесток

С 1 ноября 2024-го повестка, размещенная в реестре, считается врученной через семь дней после появления на сайте. За неявку в военкомат грозит запрет на выезд из РФ, ограничения на вождение и регистрацию транспорта, оформление недвижимости, получение кредитов и статус ИП или самозанятого. Таким образом, военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше.