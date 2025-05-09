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В России полноценно заработал реестр повесток

Сегодня в 11:32
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В России в полноценном режиме начал работу Единый реестр воинского учета. На сайте «Реестрповесток.рф» пропало указание о тестовом режиме, обратили внимание в соцсетях.

С сентября 2024 года реестр повесток тестировался в Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл.

С 1 ноября 2024-го повестка, размещенная в реестре, считается врученной через семь дней после появления на сайте. За неявку в военкомат грозит запрет на выезд из РФ, ограничения на вождение и регистрацию транспорта, оформление недвижимости, получение кредитов и статус ИП или самозанятого. Таким образом, военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше.

На «Реестрповесток.рф» указано, что для доступа к порталу нужны российские браузеры и специальное приложение.

Осенью прошлого года заявлялось, что уведомления обо всех новых записях в реестре воинского учета будут приходить через портал «Госуслуги». Там военнообязанным будут сообщать о постановке на учет и снятии с него, направлении повестки и ограничительных мерах, связанных с ее отправкой.

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