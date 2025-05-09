Умер Джеймс Фоули ― режиссер «Страха», «Идеального незнакомца» и «Карточного домика»

В возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе скончался режиссер Джеймс Фоули. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя его семьи. Причиной смерти стала опухоль мозга, с которой постановщик боролся в течение последнего года.