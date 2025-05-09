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Умер Джеймс Фоули ― режиссер «Страха», «Идеального незнакомца» и «Карточного домика»

Сегодня в 10:47
Фото: Pablo Cuadra/Getty Images

В возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе скончался режиссер Джеймс Фоули. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя его семьи. Причиной смерти стала опухоль мозга, с которой постановщик боролся в течение последнего года.

Полнометражным дебютом Фоули стала музыкальная романтическая драма «Бесстрашный» 1984 года с Дэрил Ханной и Эйданом Куинном. Следом он снял неонуарный фильм «В упор» с Шоном Пенном и Кристофером Уокеном.

Среди других известных работ Фоули ― картины «Страх» (1996), «Четвертак» (1995), «Идеальный незнакомец» (2007) и «Гленгарри Глен Росс» («Американцы») (1992). Последняя принесла постановщику «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

«Афиша Daily» так писала об «Американцах»: «Фильм Джеймса Фоули с Аль Пачино, Алеком Болдуином и Кевином Спейси показывает обратную сторону американской мечты. Это лента об игре на выживание, в которую так или иначе включаются многие офисные работники в борьбе за место под солнцем».

Фоули также снял эпизод оригинального «Твин Пикса», 12 серий «Карточного домика» и два продолжения «Пятидесяти оттенков серого».

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