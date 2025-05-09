Билл Гейтс раздаст 200 млрд долларов на благотворительность к 2045 году

Решение Гейтса последовало за сокращениями программ международной помощи США, которые, по его мнению, в течение нескольких лет приведут к снижению темпов прогресса, достигаемого десятилетиями. Ранее учредитель Microsoft критиковал Илона Маска за это: «То, как самый богатый человек в мире убивает самых бедных детей в мире, не выглядит привлекательно». В ответ Маск называл Гейтса лжецом.