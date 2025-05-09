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Билл Гейтс раздаст 200 млрд долларов на благотворительность к 2045 году

Сегодня в 09:58
Фото: из соцсетей Билла Гейтса

Билл Гейтс пообещал пожертвовать 200 млрд долларов из своего благотворительного фонда к 2045 году. Миллиардер надеется, что эти деньги помогут искоренить полиомиелит и малярию, уменьшат глобальную бедность и сократят преждевременную смертность женщин и детей, передает Reuters.

69-летний миллиардер решил ускорить передачу накоплений фонда Гейтса: оно завершится 31 декабря 2045-го, на несколько лет раньше запланированного. Годовой бюджет его фонда достигнет 9 млрд долларов к 2026 году и будет прибавлять по 10 млрд ежегодно.

Гейтс добавил, что точная сумма пожертвований будет зависеть от ситуации на рынке и инфляции. The Wall Street Journal пишет, что в общую сумму пожертвований входят 99% состояния миллиардера, активы фонда (77,2 млрд долларов) и взносы инвестора Уоррена Баффетта.

Решение Гейтса последовало за сокращениями программ международной помощи США, которые, по его мнению, в течение нескольких лет приведут к снижению темпов прогресса, достигаемого десятилетиями. Ранее учредитель Microsoft критиковал Илона Маска за это: «То, как самый богатый человек в мире убивает самых бедных детей в мире, не выглядит привлекательно». В ответ Маск называл Гейтса лжецом.

С момента своего создания фонд Гейтса пожертвовал 100 млрд долларов на решение глобальных проблем. Предполагалось, что фонд закроется спустя десятилетия после смерти миллиардера.

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