Новая часть «Властелина колец» получила официальную дату выхода

Warner Bros. Pictures и New Line Cinema назначили релизную дату фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — 17 декабря 2027 года. Об этом сообщает Deadline.
Продюсированием двух новых фильмов по произведениям Джона Р.Р.Толкина будет заниматься команда, стоящая за трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит»: Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Продюсером также выступит Зейн Вайнер.
Сценарий напишут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, соавторы оригинальной трилогии, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу («Властелин колец: Война рохирримов»).
В мае 2024-го Warner Bros. Discovery объявила, что исполнитель роли Голлума в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит» Энди Серкис выступит режиссером и исполнителем главной роли в двух новых фильмах по вселенной Толкина под рабочим названием «Властелин колец: Охота на Голлума».
Изначально выход первого фильма планировался на 2026 год, но позже его перенесли на декабрь 2027-го. В феврале 2025-го режиссер Энди Серкис отмечал, что фильм находится «в самом начале процесса написания» и его производство планируется начать «в следующем году».