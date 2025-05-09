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В Москве запустят салюты в честь Дня Победы

Сегодня в 09:18
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

9 мая в Москве, Петербурге и других городах запустят салюты в честь Дня Победы. Указ об этом подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Салюты в небе начнутся в 22.00 по местному времени. Помимо Москвы и Петербурга, их запустят в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Смоленске, Туле и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В их запуске примут участие военнослужащие.

Точные места, где начнутся салюты в Москве, не называются. Традиционно их запускают в нескольких местах, самый красочный — на Поклонной горе. В 2024 году их проводили на территории усадьбы Измайлово, парка «Кузьминки», ВДНХ и в других местах.

Вот где традиционно пускают салюты на День Победы в Москве

ЦАО

● Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами
● Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники»
● Парк Горького (Крымский Вал, влад. 9)
● Сад «Эрмитаж» (Каретный Ряд, влад. 3)
● «Красногвардейские пруды»
● Таганский парк (Таганская, влад. 40–42)
● Сад им. Баумана (Старая Басманная, влад. 15а, стр. 4)

ЮЗАО

● Район Обручевский, на территории универсальной спортивной площадки
● Южное Бутово (Адмирала Лазарева, на берегу пруда)
● Парк 50-летия Октября (Удальцова, влад. 22а)
● Усадьба Воронцово (Воронцовский парк, 3)

ЗАО

● Парк Победы на Поклонной горе, аллея Партизан
● Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки
● Около КЦ «Рублево» (Василия Ботылева, 43)

СЗАО

● Парк «Митино» (Рословка, 5, на территории ландшафтного парка)
● Парк «Северное Тушино» (Свободы, влад. 50–70)

САО

● Парк Дружбы (Фестивальная, 2б)

СВАО

● ВДНХ
● Парк «Чермянка» (Лианозово, Новгородская, 38, на берегу пруда)
● Лианозовский парк (Угличская, 13)
● Парк «Яуза» (Енисейская, 43а)

ВАО

● Измайловский парк культуры и отдыха, «Городок им. Баумана»
● Парк «Сокольники» (Сокольнический Вал, 1, стр. 1)
● Перовский парк (Лазо, влад. 7)
● Измайловский парк (аллея Большого Круга, 7)

ЮВАО

● Парк «Кузьминки» (Заречье, площадка РОСТО)

ЮАО

● Набережная Москвы-реки, около улицы Борисовские Пруды
● Парк «Садовники» (просп. Андропова, 58а)

Ветеринары советуют владельцам собак не отпускать питомцев с поводка во время салютов, поскольку они могут испугаться грохота и в панике убежать. Лучше всего оставить животных дома, если хочется посмотреть салют.

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