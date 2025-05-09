Netflix удалит интерактивный эпизод «Черного зеркала»

«Брандашмыг» вышел в конце декабря 2018 года. Эпизод рассказывает о программисте, который разрабатывает игру по мотивам фэнтези и вскоре начинает подвергать сомнению существование реальности. После его премьеры в сети начали расшифровывать многочисленные варианты развития событий и концовки, к которым они приводили.