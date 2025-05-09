Netflix удалит интерактивный эпизод «Черного зеркала»

12 мая Netflix удалит со своей страницы с интерактивными выпусками эпизод «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». В таком формате не увидели будущего, сообщает The Verge.
Ранее Netflix удалил другие интерактивные спецэпизоды разных проектов, но «Брандашмыг» — самый известный из всех. Вместе с ним пропадет интерактивный фильм «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» 2020 года, продолжение ситкома «Несгибаемая Кимми Шмидт», пишет What’s on Netflix.
«Технология выполнила свою задачу, но теперь она ограничивает, поскольку мы фокусируемся на технологических усилиях в других областях», — сказала пресс-секретарь Netflix Крисси Келлехер.
Как пишет The Verge, Netflix выбрал другой способ развития интерактивных проектов. Стриминг запускает мобильные игры по мотивам своих проектов, в том числе и «Черному зеркалу».
«Брандашмыг» вышел в конце декабря 2018 года. Эпизод рассказывает о программисте, который разрабатывает игру по мотивам фэнтези и вскоре начинает подвергать сомнению существование реальности. После его премьеры в сети начали расшифровывать многочисленные варианты развития событий и концовки, к которым они приводили.