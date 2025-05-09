В Москве начался парад Победы

Во время своей речи Владимир Путин упомянул «попытки оправдать палачей и оболгать подлинных победителей» и «подвиг представителей разных национальностей». «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживает участников СВО», — заявил он. После этого была объявлена минута молчания.