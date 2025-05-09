В Москве начался парад Победы

Во время своей речи Владимир Путин упомянул «попытки оправдать палачей и оболгать подлинных победителей» и «подвиг представителей разных национальностей». «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживает участников СВО», — заявил он. После этого была объявлена минута молчания.
На парад прибыли главы 29 государств, включая первые лица Китая, Казахстана, Сербии, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Словакии, Кубы, Таджикистана, Армении и не только. Рядом с Путиным место занимает председатель КНР Си Цзиньпин. В первых рядах трибуны на Красной площади расположились северокорейские военные.
Парад впервые принимает глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. В нем участвуют военнослужащие Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Среди них — 1,5 тыс. бойцов военной спецоперации на территории Украины.