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Алекс Гарленд станет режиссером экранизации Elden Ring

Сегодня в 05:47
Изображение: @ELDENRING/X

Алекс Гарленд станет режиссером фильма по мотивам видеоигры Elden Ring. Студия A24 ведет с ним переговоры, сообщает инсайдер Джефф Снайдер.

По его данным, съемки экранизации запланированы на 2026 год. Ранее режиссер «Гражданской войны» говорил о желании взять перерыв в кино, но работа над Elden Ring говорит об обратном.

В 2024-м и в феврале этого года о возможном фильме по Elden Ring рассказал писатель Джордж Мартин, од из создателей игры, но он не стал раскрывать подробностей. О фильме также говорил геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки, подчеркивая необходимость сотрудничества с «надежным партнером».

Elden Ring вышла в феврале 2022 года и стала очень популярной. Она рассказывает о Междуземье и его обитателях, которыми правит королева Марика Вечная. Главный герой игры — воин из числа Погасших, которые стремятся занять трон путем восстановления Кольца.

Гарленд уже работал с A24 при создании «Гражданской войны». Экранизация Elden Ring может стать самым дорогим фильмом в истории студии и вторым по видеоигре после Death Stranding.

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