Алекс Гарленд станет режиссером экранизации Elden Ring

В 2024-м и в феврале этого года о возможном фильме по Elden Ring рассказал писатель Джордж Мартин, од из создателей игры, но он не стал раскрывать подробностей. О фильме также говорил геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки, подчеркивая необходимость сотрудничества с «надежным партнером».