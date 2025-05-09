Алекс Гарленд станет режиссером экранизации Elden Ring

Алекс Гарленд станет режиссером фильма по мотивам видеоигры Elden Ring. Студия A24 ведет с ним переговоры, сообщает инсайдер Джефф Снайдер.
По его данным, съемки экранизации запланированы на 2026 год. Ранее режиссер «Гражданской войны» говорил о желании взять перерыв в кино, но работа над Elden Ring говорит об обратном.
В 2024-м и в феврале этого года о возможном фильме по Elden Ring рассказал писатель Джордж Мартин, од из создателей игры, но он не стал раскрывать подробностей. О фильме также говорил геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки, подчеркивая необходимость сотрудничества с «надежным партнером».
Elden Ring вышла в феврале 2022 года и стала очень популярной. Она рассказывает о Междуземье и его обитателях, которыми правит королева Марика Вечная. Главный герой игры — воин из числа Погасших, которые стремятся занять трон путем восстановления Кольца.
Гарленд уже работал с A24 при создании «Гражданской войны». Экранизация Elden Ring может стать самым дорогим фильмом в истории студии и вторым по видеоигре после Death Stranding.