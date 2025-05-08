XYZ Films опубликовала трейлер фильма «Ритуал». Его премьера состоится 6 июня.
В центре сюжета отец Теофилус Ризингер и отец Джозеф Стайгер, которые пытаются помочь молодой женщине, оказавшейся одержимой демонами. «Мы — армия Господа в этой битве», — говорит Ризингер в трейлере. «Что, если на самом деле ей нужен доктор?» — уточняет Стайгер.
Одного из мужчин, пытающихся спасти несчастную, сыграл Аль Пачино («Крестный отец», «Адвокат дьявола»). В роли другого выступил Дэн Стивенс («Эбигейл», «Зов предков»). Эшли Грин («Сумерки», «Пациенты») сыграла монашку, помогающую провести ритуал изгнания демона.
В актерский состав триллера также вошли Эбигейл Коуэн («Судьба: Сага Винкс», «Очень странные дела») и Патриция Хитон («Бывает и хуже»).
Режиссером фильма стал Дэвид Миделл («Где‑то во времени», «Убийство Кеннета Чемберлена»). Он также написал сценарий вместе с Энрико Натале.