В центре сюжета отец Теофилус Ризингер и отец Джозеф Стайгер, которые пытаются помочь молодой женщине, оказавшейся одержимой демонами. «Мы — армия Господа в этой битве», — говорит Ризингер в трейлере. «Что, если на самом деле ей нужен доктор?» — уточняет Стайгер.