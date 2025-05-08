А24 показала новый трейлер «Материалистки» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер к фильму «Материалистка». Его российская премьера состоится 19 июня.
В ролике главная героиня Люси работает в своей должности свахи. Отпраздновав предстоящее бракосочетание одного из своих клиентов, она возвращается к работе с другими людьми, у которых очень строгие критерии.
По сюжету сверхуспешная нью-йоркская сваха Люси волей судьбы застревает в любовном треугольнике с богатым бизнесменом и бывшим парнем-официантом. Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.
В каст также вошли Даша Некрасова («Наследники»), Зои Уинтерс (Кэрри из «Наследников»), Линдси Брод («Мачо и ботан»), Марин Айрленд («Ирландец») и Луиза Джейкобсон («Позолоченный век»). Режиссером выступила Селин Сон, ранее снявшая дважды номинированную на «Оскар» мелодраму «Прошлые жизни». Музыку к картине написал композитор Дэниел Пембертон.