У вокалиста рок-группы 3 Doors Down Брэда Арнольда диагностировали рак четвертой стадии

Вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд поделился в видеоролике в инстаграме*, что у него диагностировали рак четвертой стадии.
Музыкант рассказал, что пару недель назад почувствовал себя плохо и поехал в больницу. Там он прошел обследования, которые показали, что у Арнольда — светлоклеточный рак почки с метастазами в легких.
«Он на 4-й стадии, и это не очень хорошо. Но знаете что? Мы служим великому Богу, и он может преодолеть все. Поэтому я не боюсь, я реально искренне совсем не боюсь этого», — подчеркнул артист.
Арнольд добавил, что из‑за его болезни группе придется отменить гастрольный тур, который был запланирован на лето 2025 года. «Нам жаль. Я был бы рад, если бы вы поддерживали меня молитвами всякий раз, когда у вас есть возможность», — сказал он.
«Спасибо за все уже созданные воспоминания. Сейчас я верю, что песня „It’s Not My Time“ (в переводе „Это не мое время“. - Прим. ред.) — это действительно моя песня. Это будет битва, так что нам нужны ваши молитвы, воины. Спасибо за то, что вы лучшие поклонники в мире», — написал музыкант в подписи к ролику.
Брэду Арнольду исполнилось 46 лет в сентябре. Он — один из основателей 3 Doors Down и бессменный фронтмен группы. Коллектив существует с 1996 года, за это время он выпустил шесть студийных альбомов.
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