У вокалиста рок-группы 3 Doors Down Брэда Арнольда диагностировали рак четвертой стадии

«Спасибо за все уже созданные воспоминания. Сейчас я верю, что песня „It’s Not My Time“ (в переводе „Это не мое время“. - Прим. ред.) — это действительно моя песня. Это будет битва, так что нам нужны ваши молитвы, воины. Спасибо за то, что вы лучшие поклонники в мире», — написал музыкант в подписи к ролику.