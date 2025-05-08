В Китае полицейский корги совершил преступление. Он украл сосиску у ребенка

Однако затем пса лишили премии по итогам года за сон на работе и мочеиспускание в собственную миску с едой. В соцсетях встали на сторону корги, заявив, что он «упорно трудился весь год», и потребовали вернуть Фу Цзаю премию. После этого появилось видео, на котором псу вручают подарочный набор к лунному Новому году ― с сельдью, тыквенным супом, пельменями и фрикадельками.