В Китае полицейский корги совершил преступление. Он украл сосиску у ребенка

В Китае первая полицейская собака породы корги совершила новое преступление. Об этом сообщает South China Morning Post.
На этот раз полуторагодовалый Фу Цзай во время патруля украл сосиску у ребенка. На завирусившемся видео видно, как пес делает укус и спокойно уходит, пока толпа смеется.
После патруля его хозяйка попыталась найти семью, чтобы компенсировать сосиску, но не смогла. Она извинилась в соцсетях, заявив, что Фу Цзай был официально отчитан. Теперь его ждут более строгие тренировки.
После инцидента два дрессировщика пришли вместе с псом и двумя сосисками в детский сад девочки, чтобы подарить ей и ее маме сувениры. Мама девочки сказала, что тогда ее дочь доела сосиску и не держит зла на корги.
В октябре 2024 года Фу Цзай стал полноценной полицейской собакой, а в январе 2025-го его наградили за успехи на службе красным цветком, а также лакомствами и игрушками.
Однако затем пса лишили премии по итогам года за сон на работе и мочеиспускание в собственную миску с едой. В соцсетях встали на сторону корги, заявив, что он «упорно трудился весь год», и потребовали вернуть Фу Цзаю премию. После этого появилось видео, на котором псу вручают подарочный набор к лунному Новому году ― с сельдью, тыквенным супом, пельменями и фрикадельками.