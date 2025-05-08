MrBeast выпустит роман с соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. Его опубликуют на 15 языках

«Одна мысль руководила моим выбором в течение последних нескольких лет: „Мое время здесь коротко — что я могу сделать наиболее красиво?“ Я встретился с MrBeast в его студии; мы проговорили несколько часов и остановились на идее, которую мы невероятно рады превратить в роман. Я думаю, он тронет читателей по всему миру», — прокомментировал Паттерсон.