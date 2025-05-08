MrBeast выпустит роман с соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. Его опубликуют на 15 языках

Ютуб-блогер MrBeast выпустит роман в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном, известным по романам об инспекторе Алексе Кроссе и детективной серии «Женский клуб расследований убийств». Об этом сообщил Deadline.
Название книги, которая станет дебютной для MrBeast, пока не оглашается. Она выйдет в 2026 году в издательстве HarperCollins. Роман будет доступен на 15 языках, включая португальский, датский, финский, японский, голландский и чешский.
Издание будет «захватывающим триллером» с оттенками «Игры в кальмара», утверждают авторы. Сюжет расскажет об экстремальном соревновании, в котором участвуют 100 человек. Все они стремятся доказать свои лидерские качества и выжить в опасных локациях по всему миру.
«Во время каждого испытания отношения будут развиваться, предательства — оставлять глубокие раны, и все больше и больше участников будут выбывать. Или погибать. В конце концов единственный победитель получит один миллиард долларов», — гласит синопсис романа.
MrBeast отметил, что надеется «вдохновить людей по всему миру читать больше», а также «открыть двери для других авторов, желающих публиковаться». «Я в восторге от того, что буду работать вместе с Джеймсом, одним из самых продаваемых авторов всех времен», — добавил он.
«Одна мысль руководила моим выбором в течение последних нескольких лет: „Мое время здесь коротко — что я могу сделать наиболее красиво?“ Я встретился с MrBeast в его студии; мы проговорили несколько часов и остановились на идее, которую мы невероятно рады превратить в роман. Я думаю, он тронет читателей по всему миру», — прокомментировал Паттерсон.