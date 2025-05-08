В Rockstar Games подтвердили, что новый трейлер GTA 6 полностью снят на PlayStation 5

В Rockstar Games подтвердили, что второй трейлер Grand Theft Auto VI, вышедший 6 мая, был полностью снят на PlayStation 5.
В студии отметили, что ролик состоит в равной степени из игрового процесса и кат-сцен. Трейлер раскрывает главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.
Впоследствии Rockstar выпустила подробные описания персонажей и десятки скриншотов, чтобы поклонники могли изучить их еще лучше. Это стало поводом для обсуждений: одни хвалили детализацию, а другие ставили под сомнение примечание в конце видео, утверждающее, что все это было снято на PS5.
Первый трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года. Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций, например женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера. Из‑за прототипа последнего Лоуренс Салливан потребовал от создателей игры 10 млн долларов.
Изначально релиз планировался на осень 2025 года, но затем его перенесли на 26 мая 2026-го. Разработчики объяснили это желанием довести игру до наилучшего качества.