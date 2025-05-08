В Rockstar Games подтвердили, что новый трейлер GTA 6 полностью снят на PlayStation 5

Впоследствии Rockstar выпустила подробные описания персонажей и десятки скриншотов, чтобы поклонники могли изучить их еще лучше. Это стало поводом для обсуждений: одни хвалили детализацию, а другие ставили под сомнение примечание в конце видео, утверждающее, что все это было снято на PS5.