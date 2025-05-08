Кейли Куоко исполнит главную роль в триллере «Vanished»

Американская актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах «Бортпроводница» и «Теория большого взрыва», снимется в многосерийном триллере «Vanished». Об этом сообщил Collider.
Куоко сыграет девушку по имени Элис, которая отправляется в романтическую поездку с бойфрендом. Когда тот внезапно исчезает, Элис пытается выяснить правду о мужчине, которого, как ей казалось, она знала.
В проекте примут участие также актеры Сэм Клафлин, Карен Виар и Маттиас Швайгхефер. Создателями шоу выступят Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Последний также станет сопродюсером сериала.
Помимо Томпсона, продюсировать «Vanished» будут Джеймс Клейтон, Дэвид Коссе, Барнаби Томпсон, Стюарт Форд, Лурдес Диас и Мигель А.Палос-младший. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
«С Кейли и Сэмом, возглавляющими невероятный актерский состав, этот захватывающий триллер будет держать зрителей в напряжении на каждом шагу. Мы с нетерпением ждем, когда зрители будут захвачены тайной», — прокомментировал руководитель отдела приобретения контента Prime Video UK Тушар Джиндал.
Съемки проекта уже стартовали, они пройдут в Париже и Марселе. Режиссером эпизодов выступает Барнаби Томпсон. Дата релиза триллера пока не объявлена.