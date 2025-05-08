Вышел первый трейлер экранизации антиутопического романа ужасов Стивена Кинга «Долгая прогулка». Премьера фильма состоится 12 сентября.
В ролике группа молодых людей начинает участвовать в соревнованиях по ходьбе. Все улыбаются, смеются и прогуливаются, пока один из мужчин не останавливается — и его застреливают на месте.
Правила игры таковы: мужчины должны идти без остановок по шоссе США № 1. Каждый ходок должен держать скорость выше 3 миль в час (в книге — 4 мили в час) и получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд.
Если он пройдет час, не заработав еще одного предупреждения, первое будет аннулировано. Если участник получает три предупреждения и не продолжает идти, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Цель — идти до тех пор, пока не останется один человек.
Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс (франшиза «Голодные игры», «Я — легенда!», «Константин»). Сценарий написал Джей Ти Моллнер («Сталкер»).
В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»).