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Вышел трейлер «Долгой прогулки» — экранизации первого романа Стивена Кинга

Сегодня в 12:20
Фото: Lionsgate

Вышел первый трейлер экранизации антиутопического романа ужасов Стивена Кинга «Долгая прогулка». Премьера фильма состоится 12 сентября.

В ролике группа молодых людей начинает участвовать в соревнованиях по ходьбе. Все улыбаются, смеются и прогуливаются, пока один из мужчин не останавливается — и его застреливают на месте.

Правила игры таковы: мужчины должны идти без остановок по шоссе США № 1. Каждый ходок должен держать скорость выше 3 миль в час (в книге — 4 мили в час) и получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд.

Если он пройдет час, не заработав еще одного предупреждения, первое будет аннулировано. Если участник получает три предупреждения и не продолжает идти, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Цель — идти до тех пор, пока не останется один человек.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс (франшиза «Голодные игры», «Я — легенда!», «Константин»). Сценарий написал Джей Ти Моллнер («Сталкер»).

В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»).

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