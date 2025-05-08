Если он пройдет час, не заработав еще одного предупреждения, первое будет аннулировано. Если участник получает три предупреждения и не продолжает идти, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Цель — идти до тех пор, пока не останется один человек.