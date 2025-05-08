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В Калифорнии зеленый холм из Windows XP потерял свой прежний вид

Сегодня в 10:59
Фото: @insidehistory

В сети завирусился пост пользователя под ником @insidehistory, который показал, как теперь выглядит место, изображенное на рабочем столе Windows XP.

На знаменитой фотографии под названием «Блаженство» запечатлены зеленые холмы и ярко-голубое небо в долине Напа в Калифорнии. Однако с тех пор там много что изменилось.

@insidehistory опубликовал снимки, на которых видно, как поле выглядело в 1998, 2006, 2020, 2024 и 2025 годах. На новых снимках видно, что зеленые холмы, ставшие фоном для миллионов компьютеров, исчезли — на их месте теперь виноградник.

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«Я раньше смотрел на это и мечтал побывать там… А теперь грустно», написал один из пользователей. «Вот так выглядит депрессия», добавил другой.

Снимок «Безмятежность» сделал фотограф Чарльз О’Риэр, когда ехал недалеко от границы округов Напа и Сонома в Калифорнии. Он остановился, увидев, что одно из полей среди виноградников было полностью чистым.

Оказалось, что годом ранее это поле было заражено филлоксерой — насекомым, уничтожающим виноградные лозы, — и его расчистили. Именно поэтому на снимке 1998 года изображены зеленые просторы, а на более позднем — восстановившийся виноградник.

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