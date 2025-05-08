В Москве задержаны и отменены десятки авиарейсов. Turkish Airlines приостановила полеты в Россию

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском задержаны и отменены десятки рейсов. Авиасообщение придет в норму не ранее 18:00, сообщил Минтранс.
По словам ведомства, утром 8 мая был задержан 51 рейс на вылет и еще 43 на прилет. Изменения в расписании работы аэропортов затронули свыше 14 тысяч человек. Сейчас аэропорты работают штатно, но ситуация еще не разрешилась.
Особенно много задержанных и отмененных рейсов наблюдаются в данный момент в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Телеграм-канал «Осторожно, новости» рассказал, что одна пассажирка уже 36 часов не может улететь в Екатеринбург.
Из‑за сложившейся ситуации авиакомпания Turkish Airlines отменила все свои рейсы в Москву и другие города России. «Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сообщил источник РИА «Новости».
Рейсы отменяет и другой турецкий перевозчик — Pegasus Airlines. По сведениям Ассоциации туроператором России (АТОР), Pegasus Airlines пока сохранил «один рейс в Анталью и один в Стамбул, но, вероятно, они также будут отменены». Согласно подсчетам АТОР, всего в Москве отменены около 150 рейсов различных авиалиний.