В Москве задержаны и отменены десятки авиарейсов. Turkish Airlines приостановила полеты в Россию

Из‑за сложившейся ситуации авиакомпания Turkish Airlines отменила все свои рейсы в Москву и другие города России. «Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сообщил источник РИА «Новости».