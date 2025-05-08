Беллу Рамзи попросили хуже исполнить кавер-версию A-Ha в сериале «The Last of Us»

Они сказали Белле сделать все в своём стиле, но чуть хуже, чтобы это звучало как у обычного человека, впервые взявшего гитару в руки, а не как у талантливой личности, излучающей красоту во всём. Так что Белле пришлось немного сдержаться. Но даже тогда я была очарована и растрогана», — сказала Монер.