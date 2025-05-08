Режиссер «10 причин моей ненависти» хочет снять несколько сиквелов

По словам режиссера, он сейчас пишет сценарий вместе с Найей Элль Джеймс, который они назвали «10 причин, почему я ненавижу встречаться». Юнгер также планирует запустить трилогию, в которую войдут «10 причин моей ненависти к браку» и «10 причин моей ненависти к детям».