Режиссер «10 причин моей ненависти» хочет снять несколько сиквелов

Режиссер фильма «10 причин моей ненависти» 1999 года Гил Юнгер рассказал, что планирует снять несколько сиквелов ленты. Об этом сообщает Deadline.
Подростковая романтическая комедия, ставшая свободной адаптацией шекспировского «Укрощения строптивой», рассказывает об ученике средней школы, который подговаривает хулигана (Хит Леджер), чтобы тот начал встречаться с упрямой Кэт.
Ведь только так школьник сможет пригласить на свидание её младшую сестру. Всё осложняется, когда между Кэт и хулиганом возникают настоящие чувства.
По словам режиссера, он сейчас пишет сценарий вместе с Найей Элль Джеймс, который они назвали «10 причин, почему я ненавижу встречаться». Юнгер также планирует запустить трилогию, в которую войдут «10 причин моей ненависти к браку» и «10 причин моей ненависти к детям».
Несмотря на то, что фильм еще не получил зеленый свет, Юнгер рассказал, что сиквел «определенно находится в работе как полнометражный фильм». Он выразил надежду воссоединиться со звездой оригинальной ленты Джулией Стайлз и почтить память покойного Хита Леджера, сыгравшего в фильме главную роль.