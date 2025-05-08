Мадс Миккельсен сыграет шеф-повара в тюремной драме Рамина Бахрани

Сегодня / 10:35
В Москве задержаны и отменены десятки авиарейсов. Turkish Airlines приостановила полеты в Россию
Сегодня / 11:27
Уэс Андерсон рассказал о реакции Джина Хэкмена на фильм «Семейка Тененбаум»
Сегодня / 10:59
В Калифорнии зеленый холм из Windows XP потерял свой прежний вид
Сегодня / 10:41
Беллу Рамзи попросили хуже исполнить кавер-версию A-Ha в сериале «The Last of Us»
Сегодня / 10:11
Режиссер «10 причин моей ненависти» хочет снять несколько сиквелов
Сегодня / 09:56
Премию «Золотой глобус» начнут вручать за лучший подкаст
Сегодня / 09:03
Звезды «Феррис Бьюллер берет выходной» Мэттью Бродерик и Алан Рак снимутся вместе в новой комедии
Сегодня / 08:22
Актриса Кэрри Кун посоветовала 10 фильмов, которые стоит посмотреть кинолюбителям
Сегодня / 07:26
Писатель Харлан Кобен станет ведущим тру-крайм-сериала
Сегодня / 06:40
В России пройдет Фестиваль китайского кино
Сегодня / 05:54
Умер политолог и идеолог неолиберализма Джозеф Най
Вчера / 19:02
В Ватикане не смогли выбрать папу римского в первый день конклава
Вчера / 18:54
Джулианна Мур помогает Сидни Суини скрыть убийство в трейлере фильма «Эхо долины»
Вчера / 17:58
Хью Лори сыграет главную роль в новом триллере от создателя «Захваченного рейса»
Вчера / 17:23
Маргарет Куолли в первом трейлере детектива «Honey, Don’t!» Итана Коэна
Вчера / 16:58
Майкла Питта из «Мечтателей» арестовали по обвинению в сексуализированном насилии
Вчера / 15:44
Baidu займется разработкой технологии, которая сможет переводить язык животных на человеческий
Вчера / 15:42
Вышел тизер третьего сезона «Основания» — сериала по книгам Айзека Азимова
Вчера / 14:54
Disney планирует построить в Абу-Даби тематический парк — первый на Ближнем Востоке
Вчера / 14:50
В Ватикане священнослужители смотрят фильм «Конклав» перед выборами папы римского
Вчера / 14:00
Президент ФИФА выразил надежду на участие России в ЧМ-2026
Вчера / 13:59
Кодзима работает над визуальной книгой совместно с Дзюндзи Ито
Вчера / 13:10
Букингемский дворец представил новые портреты Карла III и королевы Камиллы
Вчера / 12:43
A$AP Rocky сказал, что намерен стать мэром Нью-Йорка
Вчера / 12:22
«Киностудию» Сета Рогена продлили на второй сезон
Вчера / 11:56
Вышла игра «Приключения капитана Блада» ― долгострой, который начали разрабатывать еще в 2003-м
Вчера / 10:43
Сотрудники приюта в США помогли парализованной кошке заново научиться ходить
Вчера / 09:26
В Уэльсе впервые за 400 лет ученые заметили дикого бобра

Мадс Миккельсен сыграет шеф-повара в тюремной драме Рамина Бахрани

Сегодня в 09:43
Фото: Gaumont International Television

Мадс Миккельсен исполнит главную роль в фильме «Last Meals» («Последняя трапеза»). Об этом сообщает Variety.

Актер сыграет Уолтера Карата, бывшего шеф-повара Белого дома, чье падение привело его на кухню тюрьмы строгого режима, где он готовит еду для приговоренных к смерти.

Бойд Холбрук исполнит роль Джеффри Рида, заключенного камеры смертников, решившего объявить голодовку и постоянно отказывающегося от еды. Вражда между ним и поваром достигает точки кипения, пока неожиданно между ними не образовывается глубокая связь и Уолтер начинает верить, что Рид невиновен.

Съемки тюремной драмы начнутся в Ирландии в конце этого года. Сюжет расскажет о вине, смертной казни и искуплении через призму еды высшего сорта и самого печально известного блюда в мире — ортолана.

Это противоречивое французское блюдо, приготовленное из небольшой певчей птички. Её откармливают в темноте, убивают в арманьяке и запекают целиком. Традиционно птицу едят под салфеткой, чтобы «скрыться от Бога» из‑за аморальности поступка.

Режиссером ленты станет номинант на премию «Оскар» Рамин Бахрани («Белый тигр», «451 градус по Фаренгейту», «99 домов»). Сценарий написал Джастин Пьясеки («Эстафета»).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами