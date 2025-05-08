Мадс Миккельсен сыграет шеф-повара в тюремной драме Рамина Бахрани

Бойд Холбрук исполнит роль Джеффри Рида, заключенного камеры смертников, решившего объявить голодовку и постоянно отказывающегося от еды. Вражда между ним и поваром достигает точки кипения, пока неожиданно между ними не образовывается глубокая связь и Уолтер начинает верить, что Рид невиновен.