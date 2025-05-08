Мадс Миккельсен сыграет шеф-повара в тюремной драме Рамина Бахрани

Мадс Миккельсен исполнит главную роль в фильме «Last Meals» («Последняя трапеза»). Об этом сообщает Variety.
Актер сыграет Уолтера Карата, бывшего шеф-повара Белого дома, чье падение привело его на кухню тюрьмы строгого режима, где он готовит еду для приговоренных к смерти.
Бойд Холбрук исполнит роль Джеффри Рида, заключенного камеры смертников, решившего объявить голодовку и постоянно отказывающегося от еды. Вражда между ним и поваром достигает точки кипения, пока неожиданно между ними не образовывается глубокая связь и Уолтер начинает верить, что Рид невиновен.
Съемки тюремной драмы начнутся в Ирландии в конце этого года. Сюжет расскажет о вине, смертной казни и искуплении через призму еды высшего сорта и самого печально известного блюда в мире — ортолана.
Это противоречивое французское блюдо, приготовленное из небольшой певчей птички. Её откармливают в темноте, убивают в арманьяке и запекают целиком. Традиционно птицу едят под салфеткой, чтобы «скрыться от Бога» из‑за аморальности поступка.
Режиссером ленты станет номинант на премию «Оскар» Рамин Бахрани («Белый тигр», «451 градус по Фаренгейту», «99 домов»). Сценарий написал Джастин Пьясеки («Эстафета»).