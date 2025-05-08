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Уэс Андерсон рассказал о реакции Джина Хэкмена на фильм «Семейка Тененбаум»

Сегодня в 11:27
Фото: American Empirical Pictures

Американский режиссер Уэс Андерсон рассказал в интервью изданию Empire, какой была реакция актера Джина Хэкмена на его фильм «Семейка Тененбаум». Хэкмен сыграл в проекте одну из ролей.

Ранее другая звезда картины — Билл Мюррей заявил, что Хэкмен вел себя «очень грубо» с молодым постановщиком. Андерсон признался, что голливудская легенда и впрямь часто выглядел так, будто не хотел находиться на съемочной площадке.

«Он не был в восторге от того, что должен был там присутствовать. Но он был тем самым парнем, который подходил для этой роли. Не думаю, что он чувствовал это во время [съемок] фильма», — сказал кинематографист.

Тем не менее, по словам Андерсона, Хэкмен оценил результат работы. Получившийся фильм «очень понравился» актеру, отметил режиссер.

«Я думаю, он почувствовал, что подходит для роли, когда увидел фильм, когда тот был закончен. Он сказал мне тогда, что ему очень понравилась картина. Но мы ощущали это (что Хэкмен на своем месте. — Прим. ред.) каждый раз, когда снимали с ним сцены», — поделился Андерсон.

Постановщик подчеркнул, что в актерской игре Хэкмена была «некая эпическая электризация». Мюррей ранее также отмечал, что его ушедший из жизни коллега был «действительно хорош», хотя с ним и было сложно сотрудничать.

«Мы можем сказать это сейчас, он был суровым парнем. Более взрослые, великие актеры не особенно дают шансы молодым режиссерам. Они по-настощему грубы с ними, и Джин был очень груб с Уэсом», — говорил Мюррей.

95-летний лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен, известный по фильмам «Французский связной» и «Быстрый и мертвый», скончался в феврале спустя неделю после смерти его 65-летней жены Бетси. В последние годы он столкнулся с болезнью Альцгеймера и тяжелой сердечной недостаточностью.

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