Уэс Андерсон рассказал о реакции Джина Хэкмена на фильм «Семейка Тененбаум»

«Я думаю, он почувствовал, что подходит для роли, когда увидел фильм, когда тот был закончен. Он сказал мне тогда, что ему очень понравилась картина. Но мы ощущали это (что Хэкмен на своем месте. — Прим. ред.) каждый раз, когда снимали с ним сцены», — поделился Андерсон.