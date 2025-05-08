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Премию «Золотой глобус» начнут вручать за лучший подкаст

Сегодня в 09:56
Фото: Jonathan Velasquez/Unsplash

Награду «Золотой глобус» с 2026 года можно будет получить в категории «Лучший подкаст». Об этом объявили организаторы премии, написал Deadline.

Первый раз лучший подкаст выберут на 83-й церемонии вручения премии. В шорт-лист номинантов попадут шесть шоу. Каким критериям они должны будут соответствовать, чтобы претендовать на награду, станет известно позднее.

Номинанты на «Золотой глобус» 2026 года станут известны 8 декабря. Церемония награждения победителей состоится 11 января, на ней озвучат лауреатов премии в 27 категориях. Ведущей вечера станет Никки Глейзер.

«Поскольку мир развлечений продолжает развиваться, мы рады отмечать новые формы повествования. Подкасты стали мощным средством обмена историями и создания сообществ, независимым от границ и поколений», — отметила президент «Золотого глобуса» Хелен Хене.

Она подчеркнула, что организаторами премии будут рассматриваться как аудиопроекты, так и визуальные подкасты.

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