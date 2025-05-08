Звезды «Феррис Бьюллер берет выходной» Мэттью Бродерик и Алан Рак снимутся вместе в новой комедии

Звезды комедии «Феррис Бьюллер берет выходной» Мэттью Бродерик и Алан Рак вновь поработают вместе. Они ведут переговоры об участии в фильме «Лучшее еще впереди», сообщил Deadline.
Картину поставит Джон Тертлтауб, снявший «Сокровище нации» и «Ученика чародея», по сценарию Аллана Лоба. В фильмографии последнего — «Призрачная красота», «Рок на века» и «Притворись моей женой».
В основу ленты ляжет одноименный французский фильм. Англоязычный ремейк спродюсирует MRC. Дистрибьютором проекта намерена стать студия Lionsgate. Над картиной поработают продюсеры Эми Баер и Димитрий Рассам. Съемки начнутся летом.
Бродерик и Рак сыграют лучших друзей, которые запрыгивают в автомобиль, чтобы отыскать сына одного из них. Герои борются с колоссальным недопониманием и пытаются попутно сделать все, на что не решались в течение жизни.
Когда картина выйдет на экраны, пока неясно.