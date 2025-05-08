Актриса Кэрри Кун посоветовала 10 фильмов, которые стоит посмотреть кинолюбителям

«Я никогда не смотрела „Танцор Джо Джо, это твоя жизнь“, фильм Ричарда Прайора. Так что я несомненно беру этот диск, потому что, очевидно, он был таким потрясающим человеком и артистом. Не могу дождаться, когда посмотрю», — поделилась Кун.