Актриса Кэрри Кун посоветовала 10 фильмов, которые стоит посмотреть кинолюбителям

Американская актриса Кэрри Кун, известная по сериалам «Белый лотос» и «Позолоченный век», поделилась с порталом Criterion списком фильмов, которые стоит посмотреть кинолюбителям.
Кун выбрала из коллекции компании десять DVD-дисков для просмотра. Среди них оказались французский ромком «Мамочка и шлюха» Жана Эсташа, который актриса сравнила с «Белым лотосом», и драмеди «Танцор Джо Джо, это твоя жизнь».
«Я никогда не смотрела „Танцор Джо Джо, это твоя жизнь“, фильм Ричарда Прайора. Так что я несомненно беру этот диск, потому что, очевидно, он был таким потрясающим человеком и артистом. Не могу дождаться, когда посмотрю», — поделилась Кун.
Артистка также включила в свой топ-10 «Перекресток Деланси» Джоан Силвер — «одну из самых недооцененных романтических комедий» от автора «По уши влюбленного» и один из любимых фильмов дедушки Кун.
Актриса призналась, что хочет пересмотреть в разрешении 4K японскую ленту «Годзилла против Биоланты». От нее должен быть в восторге сын Кун, поклонник картин о монструозном гиганте.
Кун посоветовала кинолюбителям посмотреть «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Счастье» Тодда Солондза, «Ванду» Барбары Лоден, «Сжигателя трупов» Юрая Герца, «Обнаженных» Майка Ли. Замкнули десятку актрисы работы Эрика Ромера из циклов «Шесть нравоучительных историй» и «Сказки времен года».