Писатель Харлан Кобен станет ведущим тру-крайм-сериала

Писатель Харлан Кобен, известный по таким детективным романам как «Не говори никому» и «Единожды солгав», станет ведущим тру-крайм-сериала «Harlan Coben’s Final Twist». Об этом сообщил Collider.
Сериал будет состоять из эпизодов продолжительностью в 60 минут, в которых расскажут «захватывающие истории об убийствах, громких преступлениях и меняющих жизнь сюрпризах». Проект раскроет «скрытые истины, обманы и ложь».
Шоу выйдет на телеканале CBS. В него войдут эксклюзивные интервью и никогда не публикавовашиеся архивные материалы. По словам создателей сериала, они позволят представить «глубокий взгляд на истории, где все не так, как кажется».
Проект задумывается как документальный, поэтому в нем не будут задействованы актеры. Сериал разработают студии Coben’s Final Twist Productions, All Rise Films, Triage Entertainment и See It Now Studios.
Шоураннером проекта и его исполнительным продюсером выступит Джефф Цимбалист. Среди других продюсеров будут Харлан Кобен, Бен Кобен, Стю Шрайберг, Сьюзан Зирински, Теренс Ронг и Джесс Филиппс.
Харлан Кобен — американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью», «Не отпускай», «Победитель».
Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав». В 2018-м Кобен подписал пятилетнее соглашение с Netflix. В 2022 году он продлил его еще на четыре года.