Писатель Харлан Кобен станет ведущим тру-крайм-сериала

Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав». В 2018-м Кобен подписал пятилетнее соглашение с Netflix. В 2022 году он продлил его еще на четыре года.